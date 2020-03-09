مستشفى "فاقوس" ينفي استقبال حالات إصابة بكورونا

نفى مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي، اليوم، استقبال المستشفى لأي حالات إصابة بفيروس "كورونا".

وقال المصدر لـ "الوطن" إن ما تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل حالتي إصابة بـ "كورونا" من مستشفى الحسينية إلى مستشفى فاقوس المركزي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل حتى الآن حالات إصابة أو اشتباه بالفيروس.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تجهيز أقسام العزل بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بالمحافظة وكذلك التنسيق مع مستشفى الزقازيق الجامعي والمستشفيات الخاصة للتعامل مع أي حالات إصابة بكورنا في حال ظهورها.

وأضاف في تصريح لـ "الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا في المحافظة. مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين مديرية الصحة بالشرقية والحجرالصحي لرصد أي أشخاص قادمين من المناطق المنتشر فيها الوباء على متن أي رحلات جوية، لإجراء الفحوصات اللازمة مباشرة.ولفت إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد منذ دخول فصل الشتاء، للتعامل مع أي أمراض نقص مناعة أو أمراض معدية مشتركة بين البشر والحيوانات.