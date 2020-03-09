بسبب عمرو دياب.. هجوم على زكي فطين عبدالوهاب: الهضبة الأفضل على الساحة

أثار هجوم الفنان زكي فطين عبدالوهاب علي النجم عمرو دياب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قام بالدفاع عن أغاني المهرجانات وانتقاد الهضبة.

وقال زكي عبر صفحته: "أنا عارف إن فيه ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة.. بمناسبة إيه"، مضيفا : "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من 20 سنة، ده إفلاس فني ما بعده إفلاس، أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".

الأمر الذي لم يمر مرور الكرام، بخاصة في ظل هناك الكثير من محبي الهضبة، كما أنه يتربع على عرش الأغنية منذ سنوات طويلة، اتهامه للهضبة بالإفلاس جعل البعض يرد بالنيابة عن عمرو دياب.

وقال الإعلامي ممدوح موسى عبر صفحته: "اصطبحنا على الصبح بممثل مش هقدر أقول فاشل أو ناجح لأن مش فاكرله دور معين أقول هو ده يعني بيمر زي الهواء، لا لون ولا طعم يعني، بالعربي مش عارف أوصفه، بيتكلم عن المهرجانات وبيساندها وده حقه لكن يقول إن المطرب اللي بيقول عليه هضبه بقاله 20 سنه أغانيه ريتم واحد ومكرر".

وتابع: "إيه دخل الهضبة في موضوع المهرجانات، ولا إنت برضه حاسس إن ملكش لازمة وعاوز تعمل أي حاجة علشان تلفت النظر ليك، أنا عمري ما كنت قاسي على أي شخص، بس أحب أعرفك الهضبة ده رقم واحد على العالم العربي، ومتربع من 32 سنة بالأرقام والإحصائيات، من أول ميال لحد سهران، ومش هعد الأغاني اللي حبينا عليها ولا فرحنا بيها ولا بكينا معاها، عمرو أسطورة، بلاش عمرو".

فيما قال الشاعر تامر حسين: "أحيانا يبقى عندك واحد صاحبك مُهندس يجيلك دور برد يكتبلك روشتة علاج وخُد ده وهات ده وده هيخليك زى الفُل بكرة، من غير ما يفهم إن كل دوا من اللى بيقترحوا له آثار جانبية وتركيبات كميائية وأنه أساسا مش دكتور والله مادكتور ولا خريج طب ده الأستاذ خريج هندسة".

وتابع: "يعنى كل شُغله رسومات ومبانى ولا دخل مستشفى ولا عنده خبرة إنه أساسا يدى حُقنة، بس إزاى مايقولشى رأيه؟! أهو ده بالظبط الظاهرة المنُتشرة فى مجالنا الفنى، وتحديدًا مجال (الغُناء) من غير المتخصصين فى الصناعة والاستهتار والاستهوان بصناعة عناصرها شاعر وملحن وموزع ومُهندس صوت وناس خريجين معهد موسيقى وتربية موسيقية وغيرهم من التخصُصات ومطرب ورؤية فنية ومراعاة ذوق عام للجمهور ومعادلة وحسبة مُعقدة".

وأضاف: "نيجى بقى لبوست الأستاذ قالك إفلاس آخر 20 سنة يعنى حضرتك ابتداءً من تملي معاك مثلا اللى غير شكل الأغنية وقربنا للعالمية وإلا حضرتك قصدك مثلا أكتر واحد بيحبك اللى خد أورد؟ وإلا أنا عايش الأشهر والأجرأ موسيقيا فى مسيرة الفنان عمرو دياب وإلا ليلى نهارى اللى اترجم معظم أغانيه للُغات العالم؟ طب ممكن يكون قصدك وياه اللى كان فى وياه أفضل أغنية فى إفريقيا (اللي هى قارة) مش بكلمك ع المهندسين فقط، طب سيبك من ألبومات تانيه وإلا الليله اللى خد 4 جوايز أوورد، والراجل رفض يروح يستلمها، واكتفى بفيديو وهو فى بلده ... والا ايه والا ايه والا ايه ... طب حضرتك ماشفتش نجاح يتعلموا فقط بما انى واحد من الصُناع ف ادافع عن نفسى مش هقولك ألبومات آخر 20 سنة، طب ماحدش قالك إن آخر ألبوم الراجل مغير ومواكب كل الأذواق والأجيال ومغير قاموس الكلمة يوم تلات ..قدام مرايتها... عم الطبيب... مهرجان ... وإلخ".

واختتم: "الحقيقة أنا عندى استياء من مُجادلة (وجهل من لا يفقه) والاستخفاف والاستهتار بصناعة كاملة بشعراء وملحنين وموزعين ومهندسين صوت بمطرب ناجح بقاله 35 سنة، ارحمونا، انت بتنصر المهرجانات من حيث الشكل الموسيقى والتنوع مثلاً؟ اللى هو فين؟ إحنا عندنا أكتر من نوع موسيقى نقدمه هاوس لاتين مقسوم وغيره ده لو ع المزيكا أما لو بتنصر نوع الكلام وخمور وحشيش... وأمك صاحبتى ومطوتى وغيرهم من الألفاظ والمصطلحات اللى أخجل أكتبها، دى حاجه تانيه بقي".