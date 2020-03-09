مطروح تطلق اسم الشهيد "أكثم إبراهيم" على مدرسة مكارم الأخلاق

أعلن المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مرسى مطروح إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على مدرسة مكارم الأخلاق الابتدائية بمطروح، وسط احتفالية نُظمت بالمدرسة تزامنًا مع احتفالات المحافظة بيوم الشهيد، بحضور الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وأسرة الشهيد.

وقال "أبوغنيمة"، اليوم الاثنين، إن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق على إطلاق اسم الشهيد أكثم إبراهيم على مدرسة مكارم الأخلاق الابتدائية، تقديرًا وتخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الوطن.

وقدمت أسرة الشهيد خالص الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على هذه اللفتة الإنسانية والموافقة على تخليد اسمه وذكراه.