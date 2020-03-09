مدير حميات الإسكندرية: ليس كل من يعاني سخونة أو كحة يصبح مريض كورونا

قالت الدكتورة أمل البرنس، مدير حميات الإسكندرية، إن المستشفى يعمل كل الفحوصات اللازمة للحالات الواردة للتأكد من سلبيتها أو إيجابياتها.

وأضافت البرنس، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الحالات التى تشعر بالارتفاع فى درجات الحرارة، أو تعانى من الكحة، تأتي مباشرة إلى المستشفى للاطمئنان.

وأكدت أن ذلك يرجع للخوف من المرض، رغم أن الحالة يجب أن تكون مخالطة لفرد مريض، أو أن هناك تاريخ سفر للحالة، أي أنه ليس كل من يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة أو كحة، يصبح مريضا بكورونا.

وتابعت أنه رغم ذلك، نعمل كل الفحوصات اللازمة، وإذا كانت درجة الحرارة عالية يجري عزله، حتى يجري إعلان نتيجة التحاليل النهائية له، وإذا كانت النتيجة سلبية، ينقل لعنبر عادى، أما في حالة كانت النتيجة إيجابية يجري إبلاغ مساعد وزير الشؤون الوقائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية، تتمثل فى ارتفاع بدرجة الحرارة، عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وتوجه إلى مستشفى الغردقة العام، مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقى الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وسحب العينة، التي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، يوم السبت 7 مارس، وجرى وضعه فى الرعاية المركزة، نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، وساءت حالته، وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي أمس الأحد 8 مارس.