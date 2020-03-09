محافظ الغربية في جولة مفاجئة بأحياء مدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بجولة تفقدية مفاجئة اليوم، بمدينة طنطا لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين والأعمال الجارية بالشوارع ومستوى النظافة بها.

بدأت جولة المحافظ بزيارة ديوان حي ثان طنطا وتفقد عمل المركز التكنولوجي ومتابعة دورة تلبية طلبات المواطنين من خلاله ونسب إنجازها وفق المواعيد المحددة لذلك، كما تابعا أيضاً عمل إدارات الحي من إدارة الإسكان، المتابعة، الإدارة الهندسية بأقسامها وحدة المشروعات.

وتفقد أعمال رصف شارع المؤيد بحي ثان طنطا، حيث أوضح نائب المحافظ أنه جاري رصف جميع الشوارع الفرعية لتوفير السيولة المرورية. وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية برفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي من شارع الحلو والمرور بصفة دورية على هذه المحلات لمنع تكرار حالات الإشغال. كما شهدت الجولة تفقد محافظ الغربية للمركز التكنولوجي بمقر حي أول طنطا وكذا أيضاً عدد من الإدارات التابعة لمقر مجلس مدينة طنطا، حيث كلف المحافظ القائمين على إدارة مركز المعلومات بإعداد قاعدة بيانات رقمية يتم تحديثها يومياً بالتنسيق مع كافة الجهات مما يساعد على اتخاذ القرارات التي تأتى في الصالح العام.