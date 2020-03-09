افتتاح ملتقى توظيف صيدلة المنصورة بمشاركة 3 سلاسل و18شركة أدوية

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف العاشر بكلية الصيدلة، الذي تنظمه لجنة التدريب والتوظيف ETOP بالكلية، ويستمر خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري.

وحضر الملتقى، ممثلو عدد من شركات الأدوية العالمية: Sandoz الألمانية، وHikma، وFresenius Kabiالألمانية، وGSK البريطانية والمصرية ALandalos وEIPICO و EVA Global Napi، وIbn Sina، ممثلو مجموعة متنوعة من سلاسل الصيدليات المعروفة.

وأشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، بفكرة الملتقى وحرص طلاب لجنة Stop بكلية الصيدلة على تنظيمه، للمرة العاشرة.

وأثنى الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، على دور لجنة Stop بكلية الصيدلة، فى تنظيم الملتقى، ودعوتها لعدد من الشركات، للمشاركة فى هذا الملتقى لتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل.

وقالت الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة، إن الملتقى يهدف إلى تقليل الفجوة بين الحياة النظرية وسوق العمل، وتقريب فكر الطالب لمتطلبات السوق، نظرًا لتضاعف أعداد الخريجين وشراسة المنافسة.

وأكد الدكتور ياسر الشبراوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة استفادة الطلاب والخريجين من هذا الملتقى، الذي يتيح للطلاب معرفة مهارات سوق العمل المطلوبة، وبالتالى تنمية هذه المهارات لديهم خلال الدراسة، وتسهيل فرص حصولهم على فرص عمل مناسبة بعض التخرج.

كما يتيح للخريجين، التواصل مع شركات الأدوية المشاركة فى الملتقى، وعرض سيرتهم الذاتية أمامهم، للحصول على فرص عمل بهذه الشركات.

وشددت الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، على تشجيع الكلية لكل اللجان الطلابية، التى تنظم الفعاليات التى ترتقى بمهارات الطلاب، وتؤهلهم لسوق العمل مثل هذه الملتقى، الذى يشارك فيه 18 شركة أدوية و3 من سلاسل الصيدليات.

وطالبت شركات الأدوية، بمزيد من التعاون مع الكليات فى التدريب الصيفى لطلاب الكلية، وتنظيم دورات ترتقى بمهارات الطلاب فى مجالات الصيدلة.

ويرى الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharm D بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، أن هذا الملتقى له أهمية فى الربط بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل، مطالبا ممثلى الشركات بتقديم تصوراتهم للكلية عن المهارات التى يريدون توافرها فى خريجى الكلية حتى تقوم إدارة الكلية بدراستها وتوظفها فى تطوير المناهج الدراسية.