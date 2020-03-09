الجمارك تحبط تهريب مبلغ كبير داخل كراتين شيبسي

أحبطت جمارك الإدارة العامة بميناء نويبع، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري.

جاء ذلك بناءً على إخبارية مشتركة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالاشتباه في قيام "م . ع . ع " سائق السيارة رقم "د ه ب 7547 / د ه ص 8139 "، والمحملة بكمية من كراتين البطاطس "شيبسي" مصدرة إلى الأردن .

وجرى تشكيل لجنة جمركية، لتفتيش السيارة، وتبين وجود 17 لفافة سوداء، بها 500 ألف جنيه مصري، مخبأة بين الألواح الخشبية المثبتة على الهيكل الداخلي لصندوق السيارة.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2020.