"آثار بلدنا" ندوة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "آثار بلدنا"، لطلاب المدرسة الثانوية الزراعية بإدارة باريس التعليمية، حول المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات حول آثار محافظتنا وتعريف طلابنا بأهمية المحافظة من الناحية الأثرية، حاضر بالندوة المهندس عبد العزيز خضر، مدير الآثار الإسلامية والقبطية بمركز الخارجة، والمهندس محمد إبراهيم، مدير الآثار المصرية وكبير مفتشي الآثار بالخارجة.

وأضاف أن البرنامج التثقيفي يجرى تنفيذه خلال شهر مارس الحالي لطلاب المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، على أن يواصل البرنامج فعالياته عقب انتهاء المرحلة الثانوية، وذلك للمراحل التعليمية ( التعليم الفني- الإعدادية - الابتدائية).