"الأطباء العرب": إنشاء "خلية إدارة أزمة" لمواجهة فيروس كورونا

أكد رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، عمر عياش، نية الاتحاد إنشاء "خلية إدارة أزمة" لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ برئاسة الأمين العام للاتحاد الأستاذ الدكتور أسامة رسلان؛ لخبرته الكبيرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث الوبائية، ومكافحة العدوى.

وصرح عياش، في بيان أصدره في ختام أعمال المؤتمر العلمى السنوي الـ 45 لاتحاد الأطباء العرب الذي عقد بالقاهرة على مدار 3 أيام، أن خلية إدارة الأزمة تستهدف التشبيك مع جميع الأمناء العامين المساعدين في الدول العربية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، لمواكبة كل تطور، وتبادل المعلومات.

وأكد أن خلية إدارة الأزمة ستعمل أيضا على وضع تقييم دقيق لحاجات كل دولة، واتخاذ القرارات المناسبة في الدعم والمساعدة، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن مؤتمر الاتحاد يكتسب خصوصية هذا العام، بخاصة مع انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، معتبرا أن المؤتمر بمثابة المنبر والمنصة الهامة لتبادل المعلومات بين المتخصصين والخبراء حول المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وشدد عياش، الذي عرض تجربة بلاده لمواجهة فيروس كورونا في اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، على ضرورة عدم الهلع من فيروس كورونا، بخاصة وأن الفيروس سيتم السيطرة عليه، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات وسياسات الوقاية ستجنبنا أكثر من 80% من الإصابة بالمرض.

وطالب في هذا الصدد بضرورة تضافر جهود الفرق الطبية والتعاون لنقل الخبرات، "فى هذه الحالة فالنجاح مضمون". وقال عياش إن عدد المصابين في لبنان من فيروس كورونا بلغ 21 إصابة فى أقل من أسبوعين، ولم نرصد حالات وفاة حتى الآن، معتبرا أن هذا العدد كبير إذا ما قورن بعدد سكان لبنان.

ونبه عياش الى انتقال لبنان من مرحلة الاحتواء إلى مكافحة انتشار الفيروس. وأكد رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، أن المؤتمر رمز للتعاون العربي الذى هو من أهم أهداف ورسالة الاتحاد، مردفا: "المؤتمر سيكون بداية لتعاون مستقبلى مع كل الخبراء في مصر والوطن العربى".

وقال عياش إن مؤتمر الأطباء العرب السنوي يتماشى مع أهداف الاتحاد منذ تأسيسه، للتأكيد على وحدة المسار بخاصة فى مجال الطب والصحة، الذى يحتاج إلى مواكبة للتقدم دائما، والحداثة فى عالم الطب.

وشدد على أن دور اتحاد الأطباء العرب لا يقتصر فقط على الاختصاص الأمور الطبية، ودعم وتنمية مهارات الكوادر الطبية فى الوطن العربى، لكنه يهتم أيضا بدوره الاجتماعي والإنساني.