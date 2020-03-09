إيقاف جميع العروض الجماهيرية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، تم إيقاف جميع الفاعليات ذات الحشود الجماهيرية والتواجد المكثف لبعض الجمهور.

وأضاف، في بيان، أن مجلس إدارة المهرجان ورئيسه الشرفي قرر إيقاف جميع العروض الجماهيرية بعد انتهاء الفيلم المعروض حاليا، مع استمرار الفعاليات المهنية لعروض الأفلام للجان التحكيم والنقاد والصحفيين في بعض القاعات الصغيرة بعيدا عن أي حضور جماهيري، وإيقاف العروض بقصر الثقافة وقاعة المكتبة وقاعة المؤتمرات.

وأضاف رئيس المهرجان بأن لجان التحكيم ستكثف من عملها في مشاهدة الأفلام بقاعتين مجهزين لذلك، وسيعقبه بيان صحفي أو مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدورة، بعد مشاهدة كافة الأفلام كاملة وإنهاء المسابقات بشكل رسمي صحيح.