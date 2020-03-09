35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا والفلبين وهونج كونج والهند

أكدت وزارات الصحة في ماليزيا والفلبين وهونج كونج، ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

في ماليزيا، أوضحت وزارة الصحة، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة 18 حالة جديدة ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 117 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة ظهور 10 حالات جديدة، الأمر الذي يزيد عدد المصابين في البلاد إلى 20 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابيين الجدد فلبينيين، وأبلغ بعضهم أن لديهم سجل سفر حديث لدول "الإمارات - استراليا - تايوان - اليابان".

وفي هونج كونج، أكدت السلطات إصابة 3 حالات جديدة ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 116 حالة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة ظهور 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 43 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان رسمي نقلته صحيفة "هندو" الهندية - أنه جرى الإبلاغ عن حالات الإصابة الأربع الجديدة منذ أمس الأحد، من ولايات: كيرالا، ديلهي، أوتار براديش، جامو.

وأشارت إلى أن الكشف عن الفيروس التي خضع لها 3003 أشخاص كشفت إصابة 43 حالة، منوهًا بأن وزير الصحة الهندي هارش فاردهان، يراقب باستمرار الإجراءات التي تتخذها الولايات في الهند ومدى تأهبها المستقبلي للتعامل مع الفيروس.