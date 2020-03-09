التعليم تتابع رقمنة الترقي مع مديري المديريات عبر فيديو كونفرانس

في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطوير إجراءات الترقي للسادة المعلمين، عقدت الوزارة، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات عبر شبكات الفيديو كونفرانس.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على حرص الوزارة على حقوق السادة المُعلمين في الترقي وتطوير منظومة التدريب، وذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين علي آليات حوكمة ورقمنه عمليات الترقي، والاعتماد علي نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي للعام 2019-2020، واستيفاء ذلك إلكترونيًا، حيث تبدأ اختبارات الترقي للسادة المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019-2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/3/2020.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم بأن يتم التنبيه علي السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول علي موقع بيانات كادر المعلم من هنـــــا ، لطباعة اخطارات اختبار الترقي الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي مكون من 100 نقطة موزعة علي مكونات ملف الترقي علي النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% علي الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم، ومعلم أول إلي الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوي 60 نقطة علي الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلي الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير على أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الانجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع من هنــــــا ، موجهًا مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقي وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع من هنــــا ، لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأستاذ يسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والأستاذة نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، والدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقى بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.