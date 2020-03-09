الأوقاف تطلب توضيحا من الوزارء حول قرار التجمعات: هل يشمل صلاة الجمعة؟

أكّدت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف، أنَّ الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح ما يتعلق بها بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ وزارة الأوقاف ستحسم موقف إلغاء صلاة الجمعة من عدمه؛ كذلك الدروس والندوات والفاعليات الكبرى؛ لكنها في انتظار توضيح من مجلس الوزارء بخصوص القرار، وهل يشمل ذلك الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أم لا؟

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.