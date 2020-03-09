الدقهلية: تدريب 100 من المتعاملين مع النفايات الخطرة بمستشفى المنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، تدريب 100 من المتعاملين مع النفايات الخطرة فى الحقل الطبى والتمريض والعمال والمتعاملين فى المحارق، لنشر الوعى التثقيفي فى التعامل مع القمامة وكافة أنواع المخلفات.

وبحسب بيان للمحافظة، نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي ورشة عمل للعاملين بالأقسام الطبية والمراكز العلاجية والعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمنصورة.

وحاضر فى الندوة الدكتورة فاتن عبدالرحمن، مدير الإعلام البيئي، تناول خلالها موضوع النفايات الخطرة، والتعريف بها وكيفية التخلص الآمن منها، والتوعية بارتداء الكمامات الوقائية أثناء التعامل مع هذا النوع من النفايات، والتحذير من الإصابة بوخز الإبر للمتعاملين مع تلك النفايات.

وذكرت المحافظة، أن الورشة التدريبية استفاد منها ما يزيد على 100 من المتعاملين مع النفايات الخطرة فى الحقل الطبي والتمريض والعمال والمتعاملين فى المحارق.