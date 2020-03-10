بخلاف كورونا.. أماكن إجراء فحوصات شاملة للاطمئنان على صحتك

يحرص الكثير من المواطنين على التوجه إلى المراكز الطبية والمستشفيات العامة والخاصة على مدار فترات زمنية سواء كانت متباعدة أو دورية، لإجراء فحوصات طبية شاملة وتحاليل وأشعة للاطمئنان على صحتهم، والتأكد من عدم وجود أي من الأمراض المزمنة التي تتطلب إجراء عمليات أو تناول الأدوية باستمرار، وهناك العديد من المستشفيات التي تقوم بإجراء الفحوصات الشاملة، وتستعرض "الوطن" محتويات الفحص الشامل وأماكن إجرائه..

محتويات الفحص الشامل

- تحليل لصورة دم كاملة.

- تحليل سرعة الترسيب.

- تحليل وظائف الكلى كاملة.

- تحليل نسبة الكوليسترول ودهون ثلاثية.

- تحليل سكر صائم وفاطر.

- حمض بوليك.

- تحليل بول شامل.

- هيموجلوبين سكري.

- موجات صوتية على البطن.

- موجات صوتية على القلب.

- رسم قلب بالمجهود.

- دوبلر على شرايين الساقين.

- فحص قاع العين.

أماكن إجراء الفحص الشامل

1- معهد ناصر

يوفر معهد ناصر إمكانية إجراء الفحوصات شاملة الإقامة في غرفة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى توفير وجبة إفطار ويصل متوسط سعر الفحوصات بمعهد ناصر إلى 1000 جنيه.

يمكن الحجز لإجراء الفحوصات من خلال طريقتين، إما عن طريق الاتصال بالرقم 01227729226، أو الحضور لمقر القسم الموجود بالدور السابع مبنى A.

2- مستشفى قصر العيني التعليمي

خصص مستشفى قصر العيني التعليمي برنامج الفحص الشامل، للمواطنين الذين يريدون الاطمئنان على الصحة العامة، على كبار استشاريين الطب في مختلف التخصصات.

ويمكن الحضور للمستشفى في تمام الساعة التاسعة صباحًا بعد صيام نحو 12 ساعة، وتكون الفحوصات شاملة الإقامة بالغرفة خلال إجراء الفحوصات.

مستشفى قصر العيني الجديد "الفرنساوي"

يضم مستشفى قصر العيني الفرنساوي نخبة من كبار استشاريين التخصصات المختلفة والتي تتيح للمواطن الاطمئنان على حالته الصحية بأحدث الأجهزة المستخدمة في إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، والتي تظهر في وقت قليل، وعند ظهور أي من الأمراض المزمنة تقوم المستشفى على الفور بحجز المريض وإجراء اللازم بناء على رغبته.

ولإجراء الفحص الشامل داخل مستشفى قصر العيني الفرنساوي يمكن الحجز من خلال أرقام المستشفى 23654060 أو 23654061، أو بالتوجه للمستشفى على عنوان 27 نافذة شيم الشافعى، كورنيش النيل.