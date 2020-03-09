"سيول وأمطار وأتربة".. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من الخميس القادم الموافق 12 من مارس الجاري إلى السبت 14 من الشهر نفس.

وأعلنت الهيئة، أنه من المنتظـر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن يـوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس.

وتســقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد، ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، تؤدى إلى إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السـبت الموافق 14 مارس، تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنزل الشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.