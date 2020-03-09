مصدر أمني: خطة وقائية في السجون لمواجهة كورونا وتطهير جميع العنابر

كشف مصدر أمني، عن قيام مصلحة السجون بتقليل تجمعات النزلاء داخل السجون، وتطبيق إجراءات الرعاية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مختلف السجون على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر أنه سيتم تقليل فترات التجمعات داخل السجون وفترات التريض، مع تعقيم شامل على مدار الساعة لأماكن الإعاشة والعنابر وقاعات الطعام.

وأضاف أن إجراءات الطب الوقائي تتمثل في متابعة أعمال النظافة العامة بمرافق السجون والليمانات، وتطهير غرف وعنابر الإعاشة يوميا، وتحليل عينات مياه الشرب شهريا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل والحملات الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الوقائي لكل النزلاء، واستخدام سيارة الكشف الجماعي الخاصة بقطاع السجون للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية.