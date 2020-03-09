مصدر: "الأعلى للجامعات" يقرر غدا تعطيل الدراسة أو استمرارها

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن دعوة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات، بشأن عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات غدا بمقر المجلس، لمناقشة عدد من الأمور التي تتعلق بالجامعات والتي على رأسها أزمة فيروس كورونا، ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات في حال حدوث أي شيء الفترة المقبلة يتعلق بالفيروس، فضلا عن تحديد واتخاذ قرار بشأن تعطيل الدراسة أو استمرارها الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.