الدولار يرتفع 6 قروش والذهب 4 جنيهات.. واستقرار أسعار الحديد والأسمنت

قفز سعر الدولار 6 قروش مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، فيما ارتفعت أعيرة الذهب بنحو 4 جنيهات، وسجَّل سعر بيع الدولار فى بنوك «الأهلى المصرى، ومصر، وكريدى أجريكول، والكويت الوطنى» 15.74 جنيه، كما سجل أعلى سعر بيع 15.76 جنيه فى بنوك «العربى الأفريقى، الأهلى الكويتى (بيريوس) المصرى الخليجى، قناة السويس، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، التجارى الدولى، الإمارات دبى الوطنى، hsbc». وجاء بنك الزراعى المصرى الأقل سعراً للبيع بـ15.68 جنيه.

وانتقلت عدوى الارتفاعات الكبيرة للدولار إلى العملات العربية التى ارتفعت بقيمة قرشين فى البنوك وشركات الصرافة فى السوق المحلية ليباع الريال السعودى بالبنك الأهلى المصرى بـ4.19 مقابل 4.17 جنيه، اليوم، وسجل بنك الأهلى الكويتى «بيريوس» الأعلى سعراً للشراء بـ4.18 جنيه، فيما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتى 4.28 مقابل 4.26 جنيه، وسجلت بنوك «بلوم، الأهلى الكويتى «بيريوس»، مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى، عودة، المصرى لتنمية الصادرات، المصرف العربى الدولى» 4.26 جنيه للشراء.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع بقيمة 4 جنيهات، عقب سلسلة ارتفاعات متوالية للذهب هى الأقوى، إذ لامست الأوقية 1690 دولاراً بأعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ 7 سنوات. وتحرك سعر الذهب إلى مستويات قياسية الأيام الماضية، وفى أسواق المال بِيع عيار 24 بـ843 مقابل 839 جنيهاً، أمس، وعيار 21 بـ738 جنيهاً، فيما سجّل عيار 18 نحو 632 جنيهاً، وبلغ الجنيه الذهب 5 آلاف و905 جنيهات.

وشهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقراراً سعرياً فى السوق المحلية تزامناً مع تراجع الأسعار العالمية والركود، ليباع سعر طن حديد التسليح بما يتراوح بين 9600 و10 الآف جنيه، وسجّل سعر بيع طن الأسمنت ما بين 770 و820 جنيهاً.