زراعة 4 آلاف شجرة بـ25 مدرسة ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" بالوادي الجديد

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إن الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتي أطلقتها وزارة البيئة، لنشر الوعي البيئي بالمحافظة، وتزامنًا مع مبادرة المدارس الخضراء، التي أطلقها محافظ الوادي الجديد.

وأشار إلى أن مدارس إدارة الخارجة التعليمية نجحت في زراعة نحو 3680 شجرة زيتون، موزعة على 25 مدرسة، وبمشاركة طلابية متميزة، مشيرًا إلى أن مدرسة الخارجة الثانوية بنين تواصل العمل في زراعة نحو 350 شجرة مثمرة، ما بين أشجار الزيتون والجوافة والليمون والمانجو والنخيل، وذلك بالتعاون مع أسرة التربية الزراعية وطلاب المدرسة.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المبادرة لاقت استحسان الجميع وشهدت مدارس الخارجة تعاونًا إيجابيًا من العاملين بالمدارس المختلفة، لتنفيذ المبادرة وزرع الأشجار، والتي ستضفى مظهرًا جماليُا داخل المدارس، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على أعمال الزراعة ومشاركتهم بجميع الأنشطة داخل المدرسة.