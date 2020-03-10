أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
تستعرض "الوطن" خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الخضروات في الأسواق، وجاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10 مارس كالتالي:
الفلفل الرومي
بلغ سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 9 جنيهات.
الباذنجان الرومي
تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان الرومي بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
الفول الأخضر الحراتي
وصل سعر كيلو جرام الفول الحراتي إلى 8 جنيهات.
الليمون البلدي
وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 11 جنيها.
الباذنجان
تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات.
الطماطم
تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 2 إلى 4.5 جنيه.
الخيار
بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
البطاطا
وصل سعر كيلو جرام البطاطا 4 جنيهات.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 7 جنيهات.
الفاصوليا
جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ11 جنيها.
البصل
بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلوجرام.