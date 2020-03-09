تنفيذا لقرار الوزراء.. البحوث الإسلامية يوقف الأنشطة والجولات الداخلية

كشف الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن وقف الأنشطة والجولات، التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية داخل مصر، وكذلك المؤتمرات الخاصة بمناطق الوعظ، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمنع التجمعات الكبرى.

وأضاف عياد في تصريحات لـ"الوطن"، أن كل الوعاظ الموفدين بالخارج بخير، ولا توجد أي إصابات بينهم، وهناك تواصل تام ومستمر معهم، وكذلك هناك تواصل مع وزارة الخارجية، وكل السفارات.

وحول الموقف من الوعاظ الذين سيجري إيفادهم خلال القترة المقبلة، خاصة مع قدوم رمضان، قال عياد إن هناك اجتماع سيجري تحديد الموقف، بخصوص هذا الأمر.

يذكر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرةان من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.