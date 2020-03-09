جدول رحلات "مصر للطيران" لإعادة المصريين المتواجدين بـ"السعودية"

نشرت شركة مصر للطيران، جدول الرحلات التي ستبدأ تشغيلها بدءًا من غد الثلاثاء من أجل عودة المصريين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ونقل السعوديين المتواجدين في مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدة دول للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، قد أكدت أنه بالتنسيق مع وزير الطيران المدني تقرر إرسال طائرات لإعادة المصريين العالقين بالمطارات، لافتة إلى أن هذه الطائرات ستبدأ في نقلهم منذ اليوم وحتى 24 مارس الجاري.

وجرى التصديق على رحلتين يوميا على خط "القاهرة – جدة – القاهرة"، ورحلة واحدة يوميا على خط "القاهرة – المدينة – القاهرة"، إضافة إلى 6 رحلات للرياض و6 للدمام و4 رحلات للقصيم ورحلتين لأبها.