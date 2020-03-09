كورونا يلغي خطاب خامنئي في إيران بمناسبة رأس السنة الفارسية

ألغى الزعيم الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في الـ20 من مارس الجاري بمدينة مشهد بإيران، بمناسبة رأس السنة الفارسية، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب خامنئي في بيان صدر عن اليوم الإثنين، إن مراسم خطبة الزعيم الأعلى للثورة الإسلامية، التي تنظم كل عام في اليوم الأول من العام الجديد في مزار الإمام رضا المقدس، لن تنظم هذا العام ولن يسافر الزعيم الأعلى إلى مدينة مشهد المقدسة، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بناء على توصيات من مسؤولي الصحة بتقليل السفر وحضور التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت إيران أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور: "أكد زملاؤنا إصابة 595 حالة جديدة في أنحاء البلاد، بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم".

وأوضح جهانبور أن معدل الإصابات الجديدة يتراجع لكن لا يزال من المبكر تحديد متى يمكن السيطرة على تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن 43 شخصا انضموا إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض.