مكتبة الإسكندرية تعلن إلغاء حفلتي عمر خيرت بسبب فيروس كورونا

أعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، إلغاء حفلتي الموسيقار عمر خيرت يومي 11 و12 مارس 2020، طبقا لقرار رئيس الوزراء بتعليق جميع الفاعليات والأنشطة الثقافية وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في منشور في الصفحة الرسمية للمكتبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيجرى استرجاع التذاكر بداية من بعد غدٍ الأربعاء الموافق 11 مارس، بداية من الساعة الثالثة عصرا لمدة شهر ونصف من تاريخ الإعلان.

وأضافت إدارة المكتبة في بيانها: "وعليه نرجو التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة لرد قيمة التذاكر المرتجعة".

وأعلنت الإدارة أيضا، عن أنه بالنسبة للتذاكر المشتراه إلكترونيا online سيجرى استرجاع المبالغ تلقائيا، خلال 10 أيام عمل على نفس أرقام الحساب التي جرى الشراء عن طريقها، بداية من الأربعاء الموافق 11 مارس 2020.