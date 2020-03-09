عاجل.. الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 59 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وصل إلى 59 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، اليوم، 4 حالات منهم 3 مصريين، وسيدة أجنبية، وجميعهم من المخالطين للحالات التي جرى الإعلان عنها مسبقًا.

وأشار إلى أن اكتشاف تلك الحالات، جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي، التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة، للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي، جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، الذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل.

وأوضح أن الحالات الـ20، التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا، ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جرى استحداث وحدة لتقصي كل المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات، عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.

وأكد مجاهد مجددًا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بجميع محافظات الجمهورية سوى ما جرى الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة، سيجري الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.