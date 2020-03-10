حظك اليوم الثلاثاء 10-3-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، ولديه الكثير من الأصدقاء، ويحب الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يضاعف ثقتك بنفسك واليوم مناسب لتحقيق تطور أو للاهتمام بدراسة أمر يشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تميل اليوم نحو مساعدة الأحباب ومن يعانون وتُخفّف عنهم وترشدُك بصيرتُك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يناير