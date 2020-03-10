حظك اليوم الثلاثاء 10-3-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يركز على أهدافه وإنجازاته أكثر من التركيز على المال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط لمستقبلك وزيادة دخلك ويدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقا وجاذبية ويقظةً وقدرةً على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.