بعد نقله للمستشفى.. أبرز المحطات في مشوار الكاتب محمد جبريل

يرقد الكاتب الكبير محمد جبريل حاليا في مستشفى دار الشفاء بالعباسية، بعد تدخل الدكتورة إيناس عيدالدايم وزيرة الثقافة، لنقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد تدهور الحالة الصحية، للكاتب الكبير مؤخرا، حسب تصريح الدكتورة زينب العسال زوجة جبريل لـ"الوطن"، وقال مصدر مطلع من وزارة الثقافة، إن الوزيرة تحرص على متابعة حالة الكاتب الكبير.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز المحطات في حياة الكاتب المصري محمد جبريل:

*ولد بحي بحري بمدينة الإسكندرية فى 17 فبراير عام 1938

* كان أبوه محاسبا ومترجما في نفس الوقت وله مكتبته الخاصة وقد أفاد جبريل من مكتبة أبيه في قراءاته الأولى ويعتبرها سببا أساسيا فى حبه للأدب .

* بدأ حياته العملية عام 1959 محررا بجريدة الجمهورية مع الراحل رشدى صالح ثم عمل بعد ذلك بجريدة المساء.

* عمل فى الفترة من يناير 1967 إلى يوليو 1968 مديرا لتحرير مجلة "الإصلاح الاجتماعى " الشهرية وكانت تعنى بالقضايا الثقافية

* عمل رئيسا لتحرير جريدة الوطن بسلطنة عمان (9 سنوات).

* يعمل الآن رئيسا للقسم الثقافى بجريدة المساء.

* حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عن كتابه "مصر فى قصص كتابها المعاصرين"

* حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1976.

* درست أعماله فى جامعات السربون ولبنان والجزائر

* متزوج من الكاتبة والناقدة زينب العسال. * له ابنان أمل ووليد

أبرز مؤلفاته:

* الأسوار ( رواية ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1973

* من أوراق ابى الطيب المتنبى ( رواية ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1988

* قلعة الجبل ( رواية ) ، روايات الهلال .. دار الهلال ، القاهرة ، 1991

* الصباح ( رواية ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1995

* الشاطئ الآخر ( رواية ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 1996 وقد ترجمت هذه الرواية إلى الأنجليزية .

* أبو العباس ( رواية .. الجزء الأول من رباعية بحرى ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 1997

* البوصيرى ( الجزء الثالث من رباعية بحرى ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 1998

* على تمراز ( الجزء الرابع من رباعية بحرى ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 1998

* مصر المكان ( دراسة فى القصة والرواية ) ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 1998* زهرة الصباح ( رواية ) ،

* حكايات عن جزيرة فاروس ( سيرة ذاتية ) ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، الإسكندرية ، 1998

* حارة اليهود ( مجموعة قصصية ) ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 1999

* المينا الشرقية ( رواية ) ، مركز الحضارة العربية ، القاهرة ، 2000

* رسالة السهم الذى لا يخطئ ( مجموعة قصصية ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 2000

* بوح الأسرار ( رواية ) ، روايات الهلال ، القاهرة ، 2000

* زمان الوصل ( رواية ) ، مكتبة مصر بالفجالة ، القاهرة ، 2002*

*حكايات الفصول الأربعة (رواية)، دار البستانى للنشر والتوزيع 2004