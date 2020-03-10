حملة رقابية بالدقهلية.. غياب جماعي ببعض مدارس المنصورة وتدني النظافة

كشفت حملة من محافظة الدقهلية والرقابة الإدارية بالدقهلية، اليوم، الغياب الجماعي للطلاب ببعض المدارس في أنحاء أحياء شرق وغرب المنصورة، وعدم التزام بعض العاملين بمواعيد العمل الرسمية وثبت ذلك بدفاتر الحضور والانصراف وأيضاً تدني مستوى النظافة بالطرقات داخل بعض المدارس ودورات المياه.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فقد خرجت الحملة برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، بنطاق حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة وذلك بمشاركة نحو 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية..

وتشكلت 3 مجموعات الأولى برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ، بنطاق حي شرق والثانية برئاسة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، بنطاق مركز المنصورة والثالثة برئاسة منال الغندور السكرتير المساعد بنطاق حي غرب، وشارك الحملة العميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية.

ومرت الحملة قطاع التربية والتعليم على 17 مدرسة بالإدارات التعليمية بشرق وغرب المنصورة، وتلاحظ ووجود مدرسة الجلاء الإعدادية بنين مغلقة قبل نهاية اليوم الدراسي، ووجود رواكد في بعض المدارس وتم إحالة كل المخالفات التي تم ضبطها للتحقيق.

كما تفقد "الشيخ" وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية "مدرسة بدوي بدوي محمد الابتدائية" بشارع سعد زغلول ووجه لرئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنشاء بوابة خروج أخري للمدرسة منعا للتكدس وحدوث أي إصابات بين صفوف التلاميذ.

وفي قطاع المعاهد الأزهرية تم المرور على 8 معاهد نموذجي وبنين وفتيات ابتدائي وإعدادي وثانوي وتلاحظ وجود كثافة في الحضور وتم التنبيه بتفعيل وسائل الأنشطة ولا توجد مخالفات تعوق سير العملية التعليمية.