أستاذ أمراض قلب يحذر المدخنين: الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إنه من الضروري إلغاء نظام "البصمة" بين الموظفين وذلك لعدم انتشار الفيروس بينهم جميعا، مع العودة إلى النظام الدفتري القديم لإثبات حضور الموظف: "يا ريت ميحطوش قلم واحد وينقلوه من بعض.. يبقى معملناش حاجة".

وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن فيروس كورونا يتناقل عن طريق التلامس أكثر من انتقاله من خلال الرذاذ: "هو تقيل بيلزق بالأسطح، وعلشان كده لازم يبقي فيه مسافات بين الناس، وبلاش سلام بالأيد"، موضحا أن الشيشة خطيرة على المدخنين لأنها تتم في مكان مغلق تساعد على نقل العدوي، وكذا استهلاكها من أكثر من شخص: "اللي موجود والمياه موجودة وبتنقل، والشيشة خطيرة من كذا اتجاه".

وأكد أن المدخنين في الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فيما جاءت نسبة الإصابة بين السيدات أقل من الرجال بشكل ملحوظ، والأطفال الإصابة فيما بينهم قليلة جدا، مشيرا إلى أن المدخنين هم الأكثر عرضة للفيروس بسبب تقليل نسبة المناعة بالجهاز التنفسي لهم: "70% من الحالات بتتعافى، و30% بتطول شوية ونسبة عالية منهم من المدخنين وكبار السن ومن يعاني من أمراض الضغط والسكر والمناعة، 1% هما اللي بيتوفوا".