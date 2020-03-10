محافظة المنوفية: إلغاء "البصمة" للموظفين إجراء للحد من انتشار كورونا

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن المحافظة ألغت التوقيع بالبصمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعدما اتخذ وزير التنمية المحلية قرارا بالعودة إلى الطرق الورقية والدفترية مرة أخرى في إجراء مؤقت لإثبات حضور الموظفين.

وأضاف "موسى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن البصمة إحدى الطرق المساعدة على نشر الفيروس، ولذا اتخذت الوزارة قرارها الجريء بإيقاف البصمة منعا لتفشي فيروس كورونا بين العاملين بسببها، موضحا أنه قد تم البدء في تنفيذ ذلك الإجراء، اليوم، في إطار عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتنتهجها الوزارة لمواجهة الفيروس.

وأكد أن محافظ المنوفية قد اجتمع خلال الشهر الماضي مع وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للوقوف على استعدادات الوزارة بالمحافظة وما تحتاجه من مواد ومستلزمات وتوفيره لها.