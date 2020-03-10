الأرصاد تنصح بتعليق السفر والأنشطة البحرية بداية من الخميس

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية بدأت في الاستقرار في سماء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرؤية واضحة تمامًا، الكتلة المؤثرة على الجو تغيرت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، أن الكتلة الهوائية أصبحت قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات بخار الماء، ما سيؤدي إلى تكوين شبورة مائية في الصباح الباكر دلالة على استقرار الحالة الجوية وهدوء كامل غدًا في سرعة الرياح.

وأردف أن العاصفة الترابية كانت موجة وعدت، وهنرجع للمعدل الطبيعي في درجة حرارة الشتاء، وستكون 23 درجة مئوية بانخفاض 7 درجات عن اليوم، والأجواء ستسقر بشكل كبير بداية من الغد، مشيرًا إلى أنه مع نهاية الشتاء ونهايات الربيع تشهد البلاد تقلبات جوية، حيث ننتقل من فصل إلى فصل آخر، ونوهنا أن هناك حالة من عدم الاستقرار الشديدة، ستبدا من يوم الخميس المقبل إلى السبت.

وتابع: "ستسقط أمطار غزيرة على أغلب محافظات ومدن البلاد حتى على القاهرة وشمال الصعيد، والطقس لن يكون مستقرًا، بالإضافة إلى نشاط رياح سيثير الرمال والأتربة"، ناصحًا بتعليق السفر والأنشطة البحرية، خلال هذه الفترة لأن الحالة شديدة وعنيفة وليست متوسطة، بسبب تزامن وجود منخفض جوي على سطح الأرض متعمق بشكل كبير، تزامنًا مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا.