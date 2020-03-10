بعد محاولة اغتياله.. حمدوك يشكر مصر لتضامنها مع السودان

أعرب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك عن شكره لحكومات وشعوب عدة دول، من بينها مصر، لتضامنها مع السودان، بعد المحاولة الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها موكبه صباح اليوم الاثنين.

وقال حمدوك، في بيان مساء اليوم، إنه يتقدم باسمه وباسم الشعب السوداني، بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من أصدر بيانا أو تصريحا، ووصل أو اتصل متضامنا ومسانداً له، بعد التفجير الإرهابي الفاشل، والهجوم الغادر الذي تعرض له موكبه.

وأضاف حمدوك أن "ما حدث من تفجير خاسر وهجوم إرهابي غادر، لم يكن يستهدف رئيس الوزراء في شخصه، بل يستهدف مشروع التغيير الذي بذل الشعب السوداني من أجل تحقيقه الغالي والنفيس".

وشكر رئيس الوزراء السوداني، قادة الدول الشقيقة والصديقة وجميع شعوب وحكومات الدول المحبة للسلام والأمان في كل العالم، خاصة الذين أعربوا عن دعمهم لحمدوك وللسودان شعبا وحكومة.

كما شكر رئيس وزراء السودان قوى الكفاح المسلحة السودانية، والقوى السياسية السودانية، التي أعلنت مواقفها بلا مواربة، ضد كافة أشكال الإرهاب وضد القوى الظلامية، التي تحاول تعطيل التغيير وكبح عجلة التحول الديمقراطي.