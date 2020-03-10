اليوم.. التنمية المحلية تعطل البصمة الإلكترونية

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إرجاء العمل بالبصمة الإلكترونية بين العاملين بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها بداية من اليوم وذلك بشكل مؤقت والأخذ بنظام الكارت لكل موظف لتسجيل الحضور والانصراف وذلك خلال الفترة الراهنة فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية لـ"الوطن" إن إجراء إلغاء التعامل بالبصمة الإلكترونية احترازي، ولكل محافظ الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل نطاق المحافظة بالتنسيق مع الصحة للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر كتابا دوريا للمحافظين متضمنا بعض التعليمات لاتباع كل أساليب الوقاية من كورونا، ومنها إرجاء كل المناسبات والاحتفالات التي تضم تجمعات من المواطنين مثل الموالد واحتفالات الأعياد القومية للمحافظات درءا لأي مخاطر تنجم عن تكدس الناس.

وأكد أن هناك تعليمات للوحدات المحلية بمتابعة تجهيز المستشفيات المخصصة بكل محافظة لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات لمتابعة المدارس والجامعات ونشر إرشادات الوقاية من الأمراض، علاوة على التنبيه على غرف عمليات المحافظات بإبلاغ الوزارة بأي حالات اشتباه للتعامل معها على الفور من قبل وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالشيشة، أكد قاسم أنه لم يصدر أي قرار بشأن الشيشة حتى الآن، والأمر يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأي تعليمات تقرها الصحة سيتم تنفيذها على الفور من أجل الصالح العام.