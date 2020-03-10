وزير الري: دراسات سد النهضة ناقصة.. والجانب الإثيوبي صرف أموال شعبه في الهواء

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر أبدت موافقتها وترحيبها بإتمام عملية التنمية في إثيوبيا وتقليل معدلات الفقر ولكن في الوقت ذاته أن لا تمنع إثيوبيا حصة مصر من المياه، مؤكدًا أن مصر تهدف للنهوض بالتنمية في إثيوبيا، وترغب في الربط الكهربائي مع السوان وإثيوبيا وإحداث التكامل والتنمية بين الدول الثلاثة، وذلك خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "عبد العاطي"، أن مصر أبلغت إثيوبيا بأن دراسات سد النهضة ناقصة، حيث إن أثيوبيا قللت عدد التوربينات في سد النهضة من 16 إلى 12 توربينة لتوليد الكهرباء من السد، ما يُعني أن كفاءة توليد الكهرباء في السد ستكون 33% فقط ولن يولد 6 آلاف ميجا من الكهرباء كما ذكرت إثيوبيا بل سيولد حوالي 1900 ميجا فقط، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبي لم يواجه شعبه بأنه صرف أموال الشعب الإثيوبي في الهواء.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الجانب الإثيوبي كان يخرج من حين لآخر ببيان يقلب به الرأي العام، بينما مصر لم تخرج بأي بيانات مثيرة، وهذا يؤكد حرص مصر على التوصل لأي اتفاق لضمان حقوق مصر وتوفير حقوق التنمية لإثيوبيا، موضحًا أن مصر حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة.