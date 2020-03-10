وزير التعليم عن كورونا في مصر: حالة لكل 2 مليون.. ولا إصابة واحدة بين الطلبة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بالمقارنة بعدد الشعب المصري نجد أن هناك نص حالة لكل مليون نسمة، أي حالة لكل 2 مليون شخص وهذا عدد صغير جدًا ونعرف أسبابة وهو الاختلاط بمصابين من الأجانب، "ده لا يسمى بأي حال من الأحوال كارثي أو الحقوا العيال كما يردد نشطاء السوشيال".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن كل الدول التي حدثت بها إصابات بكورونا أكدت أن الفيروس لم يُصب الأطفال حتى سن الـ12 بأي حال من الأحوال، "عاوز الناس تسمع معانا ونتعقل في الأمر عشان ناخد قرار حكيم، كل دي حقائق".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد حالة واحدة لطالب أو طالبة في التعليم الأساسي والذي يبلغ عددهم 23 مليون طالب، أو التعليم الفني والذي يبلغ عددهم 2.5 مليون طالب، وهذا طبقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان وبياناتها المشتركة مع منظمة الصحة العالمية.