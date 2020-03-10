السقا يعتذر للشاب الصيني ضحية التنمر: حقك علينا

نشر الفنان أحمد السقا رسالة اعتذار للشاب الصيني الذي تعرض للتنمر على الطريق الدائري وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر السقا صورة للشاب معلقًا: "حقك علينا ".

وسادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول فيديو لمواطن صيني تعرض للتنمر من قبل سائق أوبر وعدد من السيارات المجاورة له وقيامهم بتصويره عقب طلبه لسيارة أوبر من المعادي وعندما ذهب فوجئ براكب صيني، فبدأ في التنمر هو وآخرون يقودون سيارة أخرى، مرددين "كورونا كورونا".

ونزل السائق على الطريق الدائري وسحب مفتاح العربية وتركها لينزل الصيني من سيارته، محاولا وجود أي وسيلة مواصلات أخرى تنقله للمكان الذي يريده، ولكن لم يتوقف أحد له، حيث طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة السائق وكل من تنمر عليه.