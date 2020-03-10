وزير التعليم عن السخرية من إجراءات الوقاية من كورونا: دمها تقيل

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، من سخرية البعض من الإجراءات التي أرسلتها وزارة التعليم إلى المدارس على مستوى الجمهورية من أجل الوقاية من فيروس كورونا، حيث ذكر أنه تم إرسال 20 إجراء للمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث أمدتهم الصحة بملصقات وكتيبات للحفاظ على الصحة العامة، من بينها إجراء أنه يفضل أن يبتعد كل طالب عن زميله مسافة متر، وهو ما أثار سخرية البعض بسبب الزحام في بعض المدارس.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المدارس تختلف من مدرسة لأخرى، ويجب على الطلاب تطبيق ما يستطيعوا تطبيقه من الـ 20 إجراء، مستنكرًا: "الناس قعدت تتريق على الإجراء الخاص بترك متر بين الطالب وزميله، خلاص يا سيدي روح بوس زميلك".

وتابع: "يعني دلوقتي إيطاليا بتقول نفس الكلام وهناك مخدوهاش بتريقة، إحنا بنقول لو تقدر سيب المسافة سيب، متقدرتش خلاص انتهينا، المسألة مش تحتمل التريقة، وأول نصيحة اللي يستشعر إن ابنه تعبان أو عيان ميبعتهوش يخالط الأخيرين، ولو المعلم شاف حد عيان لازم يعزله عن الآخرين، أنا مقولتش إن الإجراء بتاع المتر ده هو اللي هينقذ مصر من كورونا".

وواصل: "خلينا نتريق على نفسنا لحد كلنا ما نمرض، سخرية مش وقتها خالص ولا مكانه وأصبح دمه ثقيل، خلاص كفاية ناخد الجد جد، بتوع الصحة مش بيناموا، جاء الوقت إننا ناخد الموضوع جد، وحالة الهلع مش هيفدنا بحاجة".