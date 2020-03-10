ابنة الريحاني: أجدع ناس في بورسعيد.. وأهل الأقصر وأسوان طيبين

قالت لينا نجيب الريحاني ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني إنها عاشت 18 عاما في الخارج قبل أن تأتي للإقامة في الإسكندرية.

وأضافت الريحاني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "الإسكندرانية مش أجدع ناس لكن أجدع ناس في بورسعيد وبعدين ننزل ننزل ننزل تحت للأقصر وأسوان ناس حلوة قوي وطيبين أنا تعبت من الإسكندرية والقاهرة".

وأبدت ابنة الريحاني خوفها من أن تنسى الأجيال الجديدة والدها، مشيرة إلى أنها أقامت مسرحا باسم نجيب الريحاني في مدرسة الفرير بالخرنفش والتي درس فيها الريحاني من قبل.

وتابعت: "ماما لما كانت بتزعق معايا كنت بروح له عشان كان طيب قوي وكان بيسمع كلامي وأنا كنت دايما ببقى خايفة من ماما وأسمع كلامها".

وأكدت ابنة الريحاني أنها تغضب حينما تسمع أن والدها من أصول غير مصرية، مشددة على وطنية والدها وجذوره المصرية وانتمائه لحزب الوفد ومناصرته للزعيم سعد زغلول.

وتحدثت لينا الريحاني عن خفة دم المصريين: "اللي برة في أوروبا مش عندهم دم خفيف خالص ووالدتي دمها مكنش خفيف خالص".

وكشفت لينا الريحاني أنها شاركت في بعض الأعمال الفنية في ألمانيا قبل زواجها من رجل مصري صعيدي وطلب منها اعتزال التمثيل ووافقت على طلبه.