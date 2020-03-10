وزير الري عن مفاوضات سد النهضة: كنا بنقعد 5 ساعات عشان كلمة واحدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الاتفاق الذي كان سيتم توقيعه من قبل مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة بواشنطن كان يضمن لمصر حق المياه في الجفاف والجفاف الممتد، أي الجفاف الطبيعي مع جفاف المصطنع، والسنين الشحيحة، وكان هناك اتفاق على كل كلمه بالمفاوضات والاتفاق.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "كان فيه فصال في كل كلمة وكل حرف، إحنا كنا ممكن نقعد في كلمة 4 أو 5 ساعات"، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية خصصت وقتا طويلا للمفاوضات وكان يتم عقد لقاءات منفردة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يريدون الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

واستعجب وزير الري والموارد المائية، من تصريحات الجانب الإثيوبي، حيث قال "إثيوبيا اكتشفت في الاجتماع الأخير أنه مضغوط عليه"، موضحًا أن السودان كان يهمه شيئا واحدا هو أمان السد والتأثيرات عليهم، والسودان موافق على كل حرف، ولكن هناك استغرابا على عدم التوقيع على الصيغة النهائية من قبل السودان وإثيوبيا.

وتابع: "السودان شارك بعدد من الأفكار الكثيرة والمقترحات، وكان هناك مرونة كبيرة جدا واستجابة من الجميع، واتضح لنا أن الطرف الإثيوبي مش عاوز أي اتفاق".