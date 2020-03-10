الأرصاد: بداية من الغد أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركزالتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك تقلبات جوية واضحة، وكتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط، لهذا اختلف حالة الجو عن الأتربة التى شاهدناها أمس، نظرا لأن الكتلة الهوائية أمس كانت قادمة من الصحراء الغربية.

وأضاف شاهين، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك أيضا هدوءا في سرعات الرياح، وهذا سيساعد على انخفاض درجات الحرارة عن أمس، حيث تصل اليوم إلى 22 درجة، حيث كانت أمس 30 درجة.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية، أنه بداية من الغد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى شمال الصعيد، ولكن بداية من يوم الخميس سيكون هناك حالة شديدة من عدم الاستقرار بداية من يوم الخميس المقبل ولمدة 3 أيام، على جميع أنحاء الجمهورية.