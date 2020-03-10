مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يدرس مستجدات دورته الخامسة

يدرس حاليا مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، كل التفاصيل والأوضاع الراهنة لتحديد ما سيحدث خلال الأيام المقبلة في الوقت الذي تجري تجهيزات المهرجان بشكل يومي على قدم وساق، وفي حالة إعلان رسمي بالتأجيل سوف تعلن إدارة المهرجان ذلك في بيان رسمي وستعلم الجميع محليا وعربيا ودوليا.

وفي إطار الخطة الإعلامية للمهرجان سيعقد المهرجان مؤتمرا صحفيا في أقرب وقت ممكن لإعلان كل تفاصيل الدورة الجديدة بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب والنجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، والفنان طارق صبري المدير التنفيذي للمهرجان، والفنان محسن منصور المشرف العام على الورش.

يقام "شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.