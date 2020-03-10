رئيس جهاز برج العرب: نقل جميع سيارات الركاب للموقف الجديد

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم نقل جميع مواقف السيارات والأتوبيسات الداخلية والخارجية إلى الموقف العمومي الجديد بالمحور المركزي بوسط المدينة على مساحة 18 فداناً بالمدينة، وذلك في إطار الخطوات الجادة نحو التخلص من العشوائية واستعادة الانضباط وتحسين منظومة النقل الخارجي والداخلي بالمدينة.

وأضاف المهندس عصام بدوي، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لإزالة وغلق جميع المواقف غير الرسمية بالمدينة، وتم نقل جميع أوتوبيسات وسيارات نقل الركاب، والتى يصل عددها إلى أكثر من 400 سيارة وأتوبيس نقل خارجي، وأكثر من 200 سيارة ميكروباص نقل داخلي، موضحاً أنه تم تعديل مسارات النقل الداخلي لربط الموقف العمومي بأحياء المدينة كافة.

وأشار المهندس عصام بدوي إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة والإغلاق لأماكن انتظار السيارات العشوائية بحضور اللواء أشرف زغلول، حكمدار غرب الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات وضباط شرطة التعمير بالمدينة، وممثلى عدة جهات أمنية بجانب إدارة الأمن بالجهاز، مضيفاً أنه جارٍ متابعة سير العمل، وأن الموقف الجديد يشمل أماكن انتظار سيارات الميكروباص 14 راكبا المخصصة للنقل الخارجي لكافة المحافظات، والمناطق المحيطة بالمدينة، وكذا أماكن لأوتوبيسات النقل العام، وأماكن للنقل الداخلي وسيارات التاكسي، وأماكن لانتظار السيارات الملاكي، ومبنى إداري وكافيتريا.