محافظ أسوان يوجه بسرعة تطهير المباني الخدمية والمدارس والمستشفيات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إلغاء جميع الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات كبيرة، موجهاً أجهزة المحافظة بسرعة القيام بأعمال تطهير المبانى الخدمية، مع ضرورة وضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بالالتزام بإجراءات التطهير والوقاية، بالإضافة إلى نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة و المدراس والجامعات.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على رفع حالة الطوارئ بغرفة العمليات بالمحافظة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية ضد فيروس كورونا، كما كلف "عطية" بالاهتمام بتطهير دور العبادة التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة أو قداس بالمساجد والكنائس، وقد شدد محافظ أسوان على المسؤولين بالقيام بالمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على أعمال النظافة العامة والالتزام بتطبيق مختلف إجراءات وأساليب الوقاية والتوعية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من تفشي فيروس كورونا وانتشاره .