"صرف سوهاج" تنظم حملات لتوعية الأطفال بترشيد استهلاك المياه

صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة نظمت حملات توعوية للأطفال بالأندية والأماكن العامة، لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب، من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة.

وأضاف بدري، أنه جرى توعية رواد نقابتي المهندسين والمهن الطبية ونادي سوهاج الرياضي، لتعريفهم بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية، طبقا للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي، ومخاطر القيسونات والفلاتر، والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه جرى توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والمسابقات المائية، للحفاظ على مياه الشرب، وتوزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الحفاظ على المياه.