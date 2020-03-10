رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ البحر الأحمر لوصول 3 سفن سياحية

رفعت هيئة موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لوصول 3 سفن سياحية بموانئ "سفاجا، الغردقة، بورتوفيق"، وذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير باتخاذ الاجراءات الاحترازية بالموانئ البحرية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية "Marco Polo" وعلى متنها 638 سائحًا من جنسيات مختلفة و341 فرد طاقم؛ قادمة من ميناء صلالة بعمان، وكذلك استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية "Clio" وعلى متنها 81 سائحًا و58 فرد طاقم قادمة من العقبة، وكذا استقبل ميناء بورتوفيق السفينة السياحية "Serenissima" وعلى متنها 91 سائحًا و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أنَّه اتباعًا لجميع التعليمات الطبية المشددة، صعد فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجي للموانئ، وجرى إنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة، وسؤاله عما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة، مع إجراء الفرز الصحي للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكّد من خلوهم من أي لإصابات.

وجرى السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء، بعد التأكّد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الأثرية والسياحية.

ووجه اللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدي لأي حالة تظهر بشكل مفاجئ والتنبيه على مالكي العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.