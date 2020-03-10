30 مليون جنيه لتجديد الجناح الرئيسى بمستشفى الشهداء في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لتنفيذ إحلال وتجديد الجناح الرئيسى بمستشفى الشهداء المركزي بخطة العام المالي 2019/2020، كان المحافظ قد أرسل خطاباً لوزير التنمية المحلية برقم 1410 بتاريخ 18/12/2019بشأن سرعة تنفيذ مشروع تجديد هذا الجناح .

وقال محافظ المنوفية إنه تم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والصحة والتخطيط في هذا الشأن، وتمت الموافقة على إدراج المستشفى ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لتسليم المستشفى للبدء في تنفيذ الإحلال والتجديد لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين .

يذكر أن المحافظ قام بجولة مفاجئة بمستشفى الشهداء المركزي في ديسمبر الماضي، حيث تلاحظ استقبال الحالات وتأدية الخدمة الصحية بمبنى الاستقبال ومدرسة التمريض المجاورة للمستشفى، وبناءً على ذلك تم تكليف وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير كامل عن معهد التمريض وبحث إمكانية إحلال وتجديد مستشفى الشهداء لعرض الموضوع على وزيرة الصحة لتوفير الاعتماد اللازم.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بقطاع الصحة باعتباره من الملفات الهامة التى تقع على رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانيات التى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.