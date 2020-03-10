في 6 خطوات.. ماذا تفعل حال تراكم أرصدة بالخطأ في عداد الكهرباء؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، يكتشف كثير من المواطنين زيادة في قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاكه الشهري، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك ناتجا عن إضافة أحمال لم يتم استخدامها، وتستعرض "الوطن" خطوات حل مشكلة تراكم الأرصدة بالخطأ في عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

1- في حال التأكد من زيادة أرصدة بالخطأ يتجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها ليتقدم بالشكوى.

2- وفي حال عدم حل المشكلة، يتجه المواطن إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالشكوى الخاصة به.

3- يفحص الجهاز، العداد محل الشكوى للتأكد من صحتها.

4- رفع العداد لفحصة والتأكد من سلامته.

5- حال التأكد من صحة الشكوى يتم إلغاء الفواتير الصادرة بالخطأ.

6- تحيل الشركة المسؤول عن إضافة الأحمال وإصدار الفواتير الخاطئة للشؤون القانونية.

طرق تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- أو من خلال إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).