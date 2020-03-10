الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع الرحلات من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

قررت الخطوط الجوية البريطانية إلغاء جميع الرحلات من وإلى إيطاليا اليوم،بسبب تفشى فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تضررا، بنسبة 24% إلى 9 آلاف و172 حالة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير.

وقال رئيس هيئة الخطوط الجوية البريطانية، إن 724 من المصابين تم شفاؤهم بالمقارنة بمن تم شفاؤهم في اليوم السابق وعددهم 622.

وأضاف أن 733 شخصا يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة في مقابل 650 في اليوم السابق.